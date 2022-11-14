Москва, , 14:29 — REGNUM Предстоящий саммит G20 в Индонезии таит в себе множество заранее подготовленных политических манипуляций и интриг, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

G20 Kremlin.ru

«Вряд ли в этом году он будет отвечать ключевой повестке объединения — развития мировой экономики и сохранения баланса интересов крупнейших экономик мира.

В этой части Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает сегодня более авторитетным лидером, продвигающим и реализующим повестку международной и региональной политической и экономической стабильности.

Россия ввела продажу энергоресурсов за рубли в недружественные страны, активно развивает разностороннее сотрудничество с Турцией, Ирном, Индией, и, конечно, Китаем.

Экономическое устройство мира начинает меняться на глазах, разрушая долларовую систему и повышая объемы торгов в региональных валютах и, конечно, в юанях. И многие страны G20 наращивают во внешней торговле долю юаней, заменяя доллары.

Мы видим, что господство западных стран постепенно размывается и большая семерка в корне отличается от большой двадцатки.

Однако основы многополярного мира сегодня выстраиваются на фоне мощных информационных атак и политике протекционизма на неугодных клубу G7», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , страны Запада во главе с США хотят перенести геополитическое противостояние на площадку «Группы двадцати» (G20), где они смогут «рассорить» участников саммита.

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