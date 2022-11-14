Нововоронеж, Воронежская область, , 14:29 — REGNUM Житель Воронежской области подозревается в убийстве своей собственной матери, сообщили 14 ноября в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Части тела 59-летней женщины были обнаружены 8 ноября в частном доме в Нововоронеже. Судмедэксперт пришёл к предварительному выводу, что её смерть наступила в результате множественных травм шеи. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В совершении убийства заподозрили 32-летнего сына погибшей, который жил в том же доме. Он был задержан, по ходатайству следователя в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В ближайшее время будет решен вопрос о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для производства судебной психолого-психиатрической экспертизы», — уточнили в следственном ведомстве.

Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели.