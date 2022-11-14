Астана, 14 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Представители России и Казахстана обсудили план демаркационных работ на совместной границе в 2023 году. Об этом официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров сообщил 14 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Он отметил, что с 7 по 11 ноября в Москве проходило 123-е заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии. Следующее заседание состоится в Казахстане в декабре.

«Стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов демаркации, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линий государственной границы на её отдельных участках, а также обсудили план полевых работ на 2023 год», — сказал Смадияров.

Ранее, в середине сентября, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что для завершения процесса демаркации границы потребуется ещё два-три года.

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