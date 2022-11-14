Нижний Новгород, 14 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа наибольшую долю средств с заработной платы тратят жители Нижегородской области — в среднем на оплату ипотеки приходится 65,8% от зарплаты. Меньше всего средств с зарплаты тратится на ипотечные выплаты в Пермском крае — в среднем 47,6%. Это следует из рейтинга РИА Рейтинг по ипотечным платежам, в котором рассчитано соотношение ежемесячного платежа и средней заработной платы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

В среднем в России ежемесячный ипотечный платёж составляет 49,9% от зарплаты. Минимальная доля средств с зарплаты уходит на ипотеку на Чукотке (доля 26,8%), максимальная — в Карачаево-Черкессии (94,2%).

Из регионов Поволжья меньше всего средств с зарплаты тратится на ипотечные выплаты в Пермском крае (доля в среднем 47,6%) и Удмуртии, которые занимают в России по данному показателю соответственно 19 и 22 место.

Далее из регионов ПФО идут Башкирия (53,9%, 37 место), Кировская область (55,6%, 38 место), Оренбуржье (56%, 40 место), Марий Эл (57,5%, 43 место), Самарская область (58,4%, 46 место).

Что касается других поволжских субъектов, то Татария занимает 51 место в федеральном рейтинге (59,6%), Пензенская область — 53 место (59,9%), Ульяновская область (60,6%) и Чувашия (61,2%) — 56 и 57 места, Саратовская область оказалась на 60 позиции (61,9%), Мордовия разместилась на 63 строчке (62,1%), Нижегородская область – на 71 месте (65,8%).

Отмечается, что в исследовании показан средний размер ипотечного кредита и срок (месяцы, в течение которых заемщик должен вносить платежи). При расчёте брали данные Центрального Банка и Росстата.

Ранее ведущий научный сотрудник финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявлял ИА REGNUM, что в России падает доверие к финансовым институтам, при этом жители начинают избегать крупных трат, что приводит к снижению спроса на новостройки.

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