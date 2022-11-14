Кострома, 14 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Военнослужащим 348 стрелкового полка, в составе которого служат жители Костромской области, доставили первую партию посылок от родственников. Об этом сообщил спикер Костромской областной думы Алексей Анохин. Мужчины находятся в зоне специальной военной операции.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Мужчины получили 1053 посылки, в которые близкие положили теплые вещи, письма и сладости. Кроме этого, военным доставили лопаты, печки-буржуйки, топоры и бензопилы. Они нужны, чтобы военные могли наладить быт в месте дислокации.

Спикер отметил, что у «ребят бодрое настроение», и сообщил, что они находятся «не на самых передовых точках, где продолжают боевое слаживание».