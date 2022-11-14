Москва, , 14:44 — REGNUM Если Россия в настоящее время будет жаловаться в ВТО на неправомочные действия США и других западных стран, то ее претензии едва ли будут услышаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ВТО Ictsd.org

«Решение американского минторга признать российскую экономику нерыночной политическое. Сами США продемонстрировали «хороший» пример нерыночных методов — заморозили российские активы и ограничили бизнес в возможности контактов с Россией, — сказал Ковригин. — Однако в ВТО сейчас Россию вряд ли услышат — слишком велико влияние политики на экономику».

При этом он уточнил, что решение минторга США никаких последствий не имеет — кредитные рейтинги у России и так искусственные, а также политически мотивированные.

«Никаких серьезных механизмов запущено на основании этого решения не будет. Поэтому смысла обращаться в ВТО для России сейчас нет», — констатировал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что Россия едва ли сумеет успешно оспорить решение США признать РФ нерыночной экономикой.

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