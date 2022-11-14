Москва, , 14:24 — REGNUM По разным оценкам, людей, попадающих под критерии самозанятых в России можем быть 10-15 млн. Подавляющее большинство из них занимается услугами в частном секторе и, действительно, этот сектор исторически был теневым, заявил корреспонденту ИА REGNUMоперационный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Даже те сделки, который проходили через маркетплесы и биржи фриланса во многом оставались в тени и оценить реальный их объем достаточно сложно. С введением же специального налогового режима и гарантий поддержки частных специалистов со стороны государства мы видим, как рынок и его участники переходят на «светлую сторону».

В обмен на легализацию доходов и легальность деятельности в целом, самозанятым предлагают повышение кредитоспособности, меры государственной поддержки почти наравне с МСП и повышенный интерес к этой категории занятых со стороны бизнеса, который получил легальный и прозрачный инструмент для привлечения проектных исполнителей и фрилансеров без лишних административных барьеров и переплат по налогам и взносам.

Для самозанятых доступны несколько видов финансовой помощи: собственно гранты, субсидии и соцконтракты. Так, в стране есть гранты для молодых предпринимателей. В статусе самозанятого граждане до 25 лет могут получить грант на открытие или развитие своего дела.

Получить грант можно в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Любой самозанятый, как и ИП, может рассчитывать на грант в размере 250 тысяч рублей на запуск своего дела, после защиты бизнес-плана в центре занятости.

Кроме того, как и другие субъекты малого бизнеса, самозанятые могут рассчитывать на бесплатный доступ к готовым правовым и бизнес-решениям, консультации и обучающие программы. Например, от центра занятости, самозанятого могут направить на бесплатное обучение или переквалификацию.

Также для плательщиков налога на профессиональный доход действуют программы льготной аренды муниципальных помещений, например офисов и коворкингов, и льготного кредитования на развитие своего дела.

Так, самозанятым доступны два вида льготных кредитов без обеспечения — до 1 млн руб. сроком до трех лет; и с обеспечением — от 1 до 5 млн руб. на срок до пяти лет.

Кроме того, до сих пор ново зарегистрированные самозанятые могут рассчитывать на налоговый бонус в размере 10 тысяч рублей. А совсем недавно правительство одобрило возможность больничных для самозанятых — нужно только делать регулярные взносы в соцстрах», — пояснил эксперт.

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