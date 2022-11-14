Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует общаться со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, пока, давно не было ничего субстантивного и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею ввиду Путина и Макрона, поэтому, пока, чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после промежуточных выборов в американский Конгресс Россия ожидает продолжения антироссийской линии Вашингтона.