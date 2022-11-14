Луганск, 14 ноября 2022, 14:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики будет ликвидировано. Соответствующий указ врио главы республики Леонида Пасечника опубликован 14 ноября.

Глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник
kremlin.ru

Указ был подписан 11 ноября. В нём указано, что процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 1 июня 2023 года.

«Ликвидировать министерство иностранных дел Луганской Народной Республики», — говорится в документе.

Читайте также: Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР