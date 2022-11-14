Москва, 14 ноября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин считает, что в Алтайском крае всё стабильно, спокойно развивается: и ВРП растёт, и промышленное производство, и сельхозпроизводство. О надёжности показателей глава государства заявил 14 ноября в ходе встречи с губернатором региона Виктором Томенко, состоявшейся в режиме видеоконференции.

Сайт Кремля Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко

Отметил хорошие инвестпроекты, Владимир Путин указал на определённый спад инвестиций в основной капитал. Он попросил Виктора Томенко пояснить, насколько это соответствует реалиям и изложить свои предложения на этот счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае по итогам 9 месяцев 2022 года, сохраняется стабильная ситуация в сфере производства. Темп роста объема производства по 52 крупнейшим предприятиям промышленности и энергетики составляет 103,9% в сопоставимых ценах. Большая часть предприятий показывает положительную динамику за 9 месяцев, благодаря чему общий темп роста находится в положительных значениях.

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