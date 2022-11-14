Южно-Сахалинск, , 14:19 — REGNUM В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погиб военнослужащий с Сахалина Семён Сергеевич Руденко. Об этом 14 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Скорбь

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Семён Руденко был родом из села Новое Макаровского района.

«В ходе специальной военной операции он мужественно защищал Родину и до конца исполнил свой долг. Мы навсегда сохраним память о павшем бойце. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Лимаренко.

Глава области пообещал, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, три пункта управления киевскими войсками поражены за сутки авиацией и артиллерией ВС России в Харьковской и Херсонской областях и в ЛНР. Об этом рассказал 14 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.