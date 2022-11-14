Таллин, , 14:19 — REGNUM Евросоюзу необходимо как можно скорее разработать новый пакет санкций против России, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

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По его словам, с начала спецоперации прошло уже девять месяцев и Россия «все это время получала огромную прибыль» благодаря возросшим ценам на нефть и газ.

В связи с этим Рейнсалу призвал немедленно разработать новый пакет ограничительных мер и вывести их на новый уровень.