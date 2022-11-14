Таллин, 14 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо как можно скорее разработать новый пакет санкций против России, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

ИА REGNUM Эстония

По его словам, с начала спецоперации прошло уже девять месяцев, и Россия «все это время получала огромную прибыль» благодаря возросшим ценам на нефть и газ.

В связи с этим Рейнсалу призвал немедленно разработать новый пакет ограничительных мер и вывести их на новый уровень.