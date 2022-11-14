Джакарта, 14 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20, сообщает Detik.

Women Deliver Джастин Трюдо

Джастина Трюдо на Бали приветствовали министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита и губернатор Бали И Вайан Костер.

Премьер-министр Канады планирует встретиться с президентом Индонезии Джоко Видодо днем 14 ноября.

Помимо премьер-министра Канады на саммит G20 на Бали прибыли уже 14 глав государств и иностранных представителей. В частности, на саммит прибыли председатель ВЭФ Клаус Мартин Шваб, генеральный директор международной организации труда Гилберт Хунгбо, глава Азиатского банка развития Масацугу Асакава, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава международного олимпийского комитета Томас Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин начал встречу с президентом США Джо Байденом перед саммитом «Группы двадцати» (G20) на индонезийском острове Бали.

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