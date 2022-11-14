Кабул, , 14:18 — REGNUM Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об установке 400 громкоговорителей в различных мечетях Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

В заявлении ведомства говорится, что для информирования людей о времени намаза призыв к молитве будет транслироваться из этих громкоговорителей в надлежащее время. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что предыдущее правительство изъяло громкоговорители в ряде мечетей.

Это было сделано из-за того, что некоторым людям надоел громкий звук призывов к молитве и они просили правительство на виртуальных страницах и в СМИ уменьшить громкость этих динамиков.