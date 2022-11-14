Астана, 14 ноября 2022, 14:17 — REGNUM Власти Казахстана не станут открывать участки для голосования на территории бывш. УССР на выборах президента страны. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«В связи с ситуацией [на территории бывш. УССР] избирательный участок мы в этот раз не открывали», — сказал Смадияров в ходе брифинга.
Он предложил гражданам Казахстана, живущим на территории, контролируемой киевским режимом, поехать в соседнюю страну для голосования — Молдавию или Польшу.
Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы.