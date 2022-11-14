Астана, , 14:17 — REGNUM Власти Казахстана не станут открывать участки для голосования на территории бывш. УССР на выборах президента страны. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В связи с ситуацией [на территории бывш. УССР] избирательный участок мы в этот раз не открывали», — сказал Смадияров в ходе брифинга.

Он предложил гражданам Казахстана, живущим на территории, контролируемой киевским режимом, поехать в соседнюю страну для голосования — Молдавию или Польшу.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы.