Лондон, 14 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Вратарь норвежского футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин может перейти в английский «Эвертон». Об этом 14 ноября сообщает The Telegraph.

Цитата из м/ф «С бору по сосенке», Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что «Эвертон» заинтересован в услугах 27-летнего Хайкина. А главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хорошо знаком с возможностями голкипера, который находился в академии лондонского «Челси».

Ранее Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт», срок которого истекает 31 декабря 2022 года. Он выступает за норвежский клуб с 2019 года и стал двукратным чемпионом Норвегии.