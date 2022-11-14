Херсон, , 14:15 — REGNUM Схроны с оружием и боеприпасами, принадлежащими диверсантам, обнаружили сотрудник Росгвардии в Херсонской области. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Росгвардии.

Найденные боеприпасы ГУ МВД Херсонской области

Так, тайник был обнаружен в северо-западной части региона в ходе разведывательно-поисковых мероприятий. В заброшенных постройках силовики нашли автомат АКС-74У, ручные наступательные гранаты, гранатометы, 10 ящиков с патронами калибра 5,45 мм.

На юго-востоке Херсонской области сотрудники Росгвардии обнаружили также более 500 патронов калибра 5,45 мм, выстрелы для противотанковых гранатометов ПГ-7В, гранаты РГД-5 с запалом.

Как сообщало ИА REGNUM, херсонские полицейские и росгвардейцы обнаруживают схроны боеприпасов в регионе фактически ежедневно.