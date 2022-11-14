Москва, , 14:14 — REGNUM Западные страны демонстрируют двойные стандарты с 2014 года, так как вводят санкции против России избирательно. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передаёт ТАСС.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Грушко подчеркнул, почему-то Запад не применяет санкции в отношении киевского режима, когда тот начал карательную операцию против своего народа в Донбассе.

«Против России введено 12 тысяч санкций. Но никому на Западе не пришло в голову ввести санкции против Киева за антитеррористическую, а по сути карательную, операцию, в результате которой погибли 14 тыс. человек», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим действует безответственно, призывая объявить Россию государством — спонсором терроризма, заявлял замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Читайте также: МИД России: Киев действует безответственно