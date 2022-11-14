Москва, 14 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Западные страны демонстрируют двойные стандарты с 2014 года, так как вводят санкции против России избирательно. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Грушко подчеркнул, почему-то Запад не применил санкции в отношении киевского режима, когда тот начал карательную операцию против своего народа в Донбассе.

«Против России введено 12 тысяч санкций. Но никому на Западе не пришло в голову ввести санкции против Киева за антитеррористическую, а по сути карательную операцию, в результате которой погибли 14 тыс. человек», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим действует безответственно, призывая объявить Россию государством — спонсором терроризма, заявлял замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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