МИД РФ: Запад демонстрирует двойные стандарты, избирательно вводя санкции
Москва, 14 ноября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Западные страны демонстрируют двойные стандарты с 2014 года, так как вводят санкции против России избирательно. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передаёт ТАСС.
Грушко подчеркнул, почему-то Запад не применил санкции в отношении киевского режима, когда тот начал карательную операцию против своего народа в Донбассе.
«Против России введено 12 тысяч санкций. Но никому на Западе не пришло в голову ввести санкции против Киева за антитеррористическую, а по сути карательную операцию, в результате которой погибли 14 тыс. человек», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим действует безответственно, призывая объявить Россию государством — спонсором терроризма, заявлял замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
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