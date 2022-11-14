Москва, , 14:28 — REGNUM Нововведения в правилах дорожного движения в области использования электросамокатов несовершенны, необходимы новые шаги, в числе которых — ещё большее снижение скорости движения. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мария Львова-Белова АНО «Россия — страна возможностей»

«6 октября были приняты изменения в ПДД, которые вводят электросамокаты и другие средства в правовое поле. Это важный шаг, но нововведения пока несовершенны и не исключают риски. <…> Мы поддерживаем предложение снизить скорость до 20 км/ч при использовании [электросамокатов] детьми», — сказала Львова-Белова.

По её словам, в статистике по пострадавшим в ДТП с участием электросамокатов «есть и дети»: «Вы видели публикации о том, как дети попадают под колёса электросамокатов, и мы решили провести статистику по электросамокатам и колёсам.<…> Из 71 региона 141 ребёнок пострадал и ещё двое в двух регионах погибли».

Львова-Белова также подчеркнула, что не все регионы представили соответствующие сведения.