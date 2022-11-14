Херсон, , 14:14 — REGNUM В Херсонской области бойцы спецподразделений Росгвардии в очередной раз обнаружили тайники с боеприпасами ВСУ. Об этом 14 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Работа Росгвардии Пресс-служба Росгвардии

«При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в северо-западной части Херсонской области сотрудники Росгвардии из заброшенных построек изъяли автомат АКС-74У, девять ручных наступательных гранат, гранатомет РПГ-7, три гранатомета РПГ-18, два комплекта обмундирования ВСУ, две дымовые шашки, а также 10 ящиков с патронами калибра 5.45 мм», — отметили в ведомстве.

Кроме того, при проведении спецмероприятий на территории одного из населенных пунктов в юго-восточной части Херсонской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли более 500 патронов калибром 5,45 мм, выстрелы для противотанковых гранатометов ПГ-7В, гранаты РГД-5 с запалом.

Тайники обнаружены за три дня.