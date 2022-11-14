Ханты-Мансийск, , 14:16 — REGNUM В Югре с начала 2022 года почти 300 должностных лиц в правоохранительных органах привлечены к дисциплинарной ответственности за искажение криминальной статистики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

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«Руководителям правоохранительных органов внесены акты прокурорского реагирования. Работа прокуроров по надзору за достоверностью уголовно-правовой статистики способствовала формированию объективной картины состояния преступности в автономном округе», — отмечают в надзорном ведомстве.

В целом, прокурорами выявлено более шести нарушений в данной сфере.