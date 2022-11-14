Чадан, Тыва, 14 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Следователи организовали проверку по факту пожара в Дзун-Хемчикском районе Тувы, в результате которого погибла женщина и пострадал ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Пожар в Туве

Пожар произошёл в ночь на 12 ноября в квартире частного дома в городе Чадан. При тушении возгорания в помещении было найдено тело 33-летней хозяйки дома. Её пятилетняя дочь выжила и была доставлена в больницу.

По данным следствия, погибшая проживала с тремя детьми 5, 8 и 13 лет. В ту ночь женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Уложив детей, она легла спать, оставив зажжённой свечу.

«Около 1 часа 13-летняя дочь пострадавшей, заметив возгорание в доме, вынесла из дома младших сестер. Женщина спастись не успела. Состояние госпитализированной девочки стабильное», — добавили в ведомстве.

В рамках процессуальной проверки сотрудники СКР намерены оценить работу органов профилактики.

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