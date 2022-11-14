ПА ОДКБ обсудит коллективную безопасность
Москва, 14 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Меры по недопустимости разработки биологического оружия обсудят участники пленарного заседания ПА ОДКБ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сообщается на сайте палаты парламента.
В повестку заседания предлагается включить актуальные для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц вопросы: о мерах по недопустимости разработки биологического оружия, о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, а также о защите электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в Москве 5 декабря. Перед его началом соберется Совет ПА ОДКБ. На полях Парламентской Ассамблеи запланировано проведение ряда двухсторонних встреч спикера Госдумы Володина с главами делегаций.
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