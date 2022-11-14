Москва, 14 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Меры по недопустимости разработки биологического оружия обсудят участники пленарного заседания ПА ОДКБ.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сообщается на сайте палаты парламента.

В повестку заседания предлагается включить актуальные для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц вопросы: о мерах по недопустимости разработки биологического оружия, о гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом на объектах топливно-энергетического комплекса, а также о защите электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пленарное заседание ПА ОДКБ состоится в Москве 5 декабря. Перед его началом соберется Совет ПА ОДКБ. На полях Парламентской Ассамблеи запланировано проведение ряда двухсторонних встреч спикера Госдумы Володина с главами делегаций.

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