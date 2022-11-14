Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Авиакомпания «Россия» отсудила у двоих пассажиров рейса Екатеринбург — Хургада более 150 тыс. рублей. Причиной стало неадекватное поведение мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиаперевозчика.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время подготовки к вылету в марте 2022 года двое свердловчан в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражались и провоцировали конфликты, создавая угрозу для других пассажиров. Командир самолёта сначала предупредил мужчин о неуместности такого поведения, а после принял решение вызвать полицию Египта. Рейс был задержан на два часа.

Дебоширы свою вину признали и раскаялись в содеянном. Тем не менее суд постановил взыскать с них в пользу авиакомпании 154 тыс. рублей.