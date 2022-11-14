Петропавловск-Камчатский, 14 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. С Камчатки не могут отправить 25 тонн гуманитарного груза, который собрали неравнодушные жители края для бойцов специальной военной операции в защиту Донбасса. Об этом на еженедельном оперативном совещании 14 ноября рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

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На первом месте стоят авиарейсы по доставке в зону СВО вооружения и боеприпасов. Именно этим Солодов объяснил задержку по отправке гуманитарного груза.

Губернатор сообщил, что командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев отрабатывает этот вопрос с Минобороны России. Если таким образом его решить не удастся отправка груза будет оплачена регионом.

«Мы должны любым путем обеспечить доставку этого груза вплоть до оплаты отдельного борта, если это будет необходимо. Не должно быть такого, что неравнодушие наших граждан останется без должного содействия с нашей стороны в плане транспортировки», — подчеркнул Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные с Камчатки и добровольцы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса проходят боевое слаживание в Чите. С военнослужащими встретилась прибывшая в Забайкалье делегация Камчатки.