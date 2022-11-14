Кострома, , 14:28 — REGNUM В Костромской области устраняют последствия ветра, оставившего без электричества около 2 тысяч человек. Обсуждая ситуацию на еженедельном совещании в администрации региона 14 ноября, губернатор области Сергей Ситников поручил «Костромаэнерго» информировать людей о сроках восстановительных работ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка упавших деревьев в Костроме https://gradkostroma.ru

В выходные 12 и 13 ноября штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду оборвал линии электропередач в населённых пунктах Нерехтского, Судиславского и Солигаличского районов. Без электричества остались около 2 тысяч человек.

Восстановлением снабжения занимались более 200 работников филиала ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго». Сейчас основные работы завершены. Бригады устраняют точечные обрывы, от которых не зависит жизнеобеспечение населённых пунктов.

Кроме ЛЭП ветер повалил деревья, дорожные знаки, рекламные конструкции. В областном центре и других населенных пунктах коммунальные службы продолжают решать эти вопросы.

Обсуждая ситуацию на еженедельном совещании в администрации региона 14 ноября, губернатор области Сергей Ситников поручил «Костромаэнерго» информировать людей о сроках восстановительных работ. Энергетики не опубликовывали информацию об отключениях на сайте, чем вызвали недовольство костромичей. Также Ситников поручил муниципалитетам убрать растительность вблизи ЛЭП, проходящих через лес.

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