Архангельск, , 14:45 — REGNUM В Архангельске начался монтаж новогодних украшений. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Архангельск Arhcity.ru

«К 10 декабря на улицах Архангельска появится около 400 светодиодных конструкций. Впервые монтируем новогодние украшения в парке «Зарусье». Традиционно установим центральную ёлку и ёлку на Чумбаровке. Сегодня на площади Ленина начали монтировать цифры Нового Года — 2023», — написал мэр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии намерены оборудовать 1300 новогодних городков.

Читайте также: Новосибирск отправит детям Беловодского района ЛНР новогодние подарки

Добавим, что в Архангельске не было принято решение отказываться от новогодних гуляний из-за СВО.