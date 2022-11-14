Грозный, , 14:24 — REGNUM В Чечне организована военно-патриотическая смена для трудных подростков из разных регионов России. Более 200 детей в возрасте от 14 до 18 лет примет детский оздоровительный лагерь «Горный ключ» в селе Сержень-Юрт Шалинского района.

Дети со смартфоном

Первые группы подростков уже прибыли в Грозный. Их встречали в аэропорту и на железнодорожном вокзале представители министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации, сообщили 14 ноября в ведомстве.

«Всего в Чеченскую Республику в рамках проекта «Военно-патриотическая Смена «Сила Кавказа» прибудут свыше 200 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах учета. Подростки, а также 50 их сопровождающих будут находиться в регионе с 13 по 19 ноября в детском оздоровительном лагере «Горный ключ»,— говорится в сообщении.

В миннаце отметили, что военно-патриотическая смена для трудновоспитуемых подростков организована в Чечне по решению главы региона Рамзана Кадырова и уполномоченного по правам детей при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Её участниками станут дети из 15 субъектов России, которых в процессе смены «Сила Кавказа» вовлекут в патриотические мероприятия, стараясь переориентировать их интересы в сторону позитивных изменений.