Москва, , 13:59 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ отразили попытку атаки киевских нацистов на южнодонецком направлении, уничтожив свыше 80 боевиков ВСУ. Об этом 14 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Новосёлка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в ходе военных действий российским военными было уничтожено более 80 киевских нацистов, а также один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили и ранили до 90 боевиков киевского террористического режима на краснолиманском направлении в ходе попыток атак ВСУ.