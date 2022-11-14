Москва, 14 ноября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ отразили попытку атаки киевских нацистов на южнодонецком направлении, уничтожив свыше 80 боевиков ВСУ. Об этом 14 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На южнодонецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Новосёлка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что в ходе военных действий российским военными было уничтожено более 80 киевских нацистов, а также один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска уничтожили и ранили до 90 боевиков киевского террористического режима на краснолиманском направлении в ходе попыток атак ВСУ.