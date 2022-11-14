Вашингтон, 14 ноября 2022, 13:59 — REGNUM На саммите G20 на Бали в Индонезии вряд ли придут к соглашению по формулировкам в коммюнике, которые бы осуждали проведение спецоперации России на территории б. УССР, написала газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Германии.
По мнению источника, Запад хочет избежать «формирования фронтов внутри G20» и намерен вести диалог даже с теми странами, которые не поддержали санкции против России.
«Страны G20 могут принять общее заявление, в котором укажут, что сейчас не время для войны. Не исключается, что вместо совместной декларации 18 или 19 стран выпустят отдельное заявление», — написала FT.
Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада во главе с США вместо того, чтобы решать мировые проблемы, хотят перенести геополитическое противостояние на площадку «Группы двадцати».
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