* запрещённая в России организация

Кабул, , 13:58 — REGNUM Агенты министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока приказали владельцам магазинов одежды в разных частях столица Афганистана «прикрыть лица женских манекенов».

Манекен (сс) Ventus17

Источники сообщили газете «8 Собх», что агенты ведомства обходят магазины одежды и говорят, что «неприкрытые манекены сексуально провоцируют мужчин».

Согласно источникам издания, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили торговцев о серьёзном наказании в случае невыполнения приказа.

На фотографиях и видео, присланных «8 Собх», видно, что лица женских манекенов закрыты.

Продавцы одежды в городе Кабуле говорят, что введённые талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничения на женскую одежду привели к застою в их бизнесе, и женщины не могут покупать и носить свою любимую одежду.

Несколько месяцев назад министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока приказало женщинам закрывать своё тело и лицо, кроме глаз, или носить паранджу, полностью закрывающую лицо.