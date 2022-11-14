Париж, , 13:58 — REGNUM Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам вызван в сборную Франции на чемпионат мира по футболу — 2022. Об этом 14 ноября сообщает L'Équipe.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации издания, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил 25-летнего форварда в окончательную заявку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Ранее в списке, оглашённом Дешамом, было 25 игроков. При этом максимально разрешённый размер составляет 26 футболистов.

За свою карьеру Тюрам сыграл в четырёх матчах за сборную Франции. В текущем сезоне он провёл 17 матчей за «Боруссию», в которых забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира сыграет сборная Франции с командами Дании, Австралии и Туниса.