Кишинёв, , 14:00 — REGNUM Члены правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» действительно провели совещание в ночь на 14 ноября в администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба данной политсилы.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в совещании принимали участие президент республики Майя Санду и премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Обсуждались решения, которые будут приняты в самое ближайшее время для обеспечения спокойствия и мира в стране. Обсудили и то, как можно улучшить работу некоторых министерств», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до общественности скоро будет доведено, какие решения приняли на совещании.

Стоит отметить, что в молдавских СМИ сообщают о возможной отставке Гаврилицы. Мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что на пост премьер-министра якобы претендуют спикер парламента Молдавии Игорь Гросу, вице-премьер Андрей Спыну и советник президента в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан.

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