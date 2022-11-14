Омск, 14 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Ревизию систем пожарной сигнализации социальных объектов и учреждений проведут в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в областном правительстве, соответствующее указание дал губернатор региона Александр Бурков.

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Глава региона распорядился проверить наличие подключений тревожного сигнала к пульту МЧС. Это даёт возможность мгновенного извещения пожарной бригады о возможном возгорании на объекте.

Об оперативной обстановке за прошедшую неделю рассказал на аппаратном совещании 14 ноября начальник управления МЧС по Омской области Владислав Колодинский. Что касается детских садов, он отметил, что работа в этом направлении уже давно ведётся с администрацией Омска и министерством образования. Она уже дала положительные результаты.

Колодинский привёл в пример ЧП в Омске. Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в одном из детсадов города сработала автоматическая сигнализация. Это позволило подразделению пожарной службы выдвинуться на место тушения, не дожидаясь звонка.

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Коллектив детсада своевременно переместили детей в спортзал. По оценке МЧС, все мероприятия были выполнены на «отлично».

«Прошу обратить внимание, что существуют недобросовестные поставщики, обеспечивающие подключение и обслуживание сигнализации, в договорах с которыми нет пункта о гарантированном доведении сигнала с датчика на пульт пожарной части. Руководители учреждений платят средства за эту услугу и вправе считать, что защищены», — отметил Колодинский.

Бурков поручил министерствам дополнительно провести ревизию систем пожарной сигнализации в подведомственных отраслевых учреждениях. Кроме того, внимание нужно обратить на новые объекты, где устанавливается пожарная сигнализация: «Чтобы обязательно была связь с МЧС».