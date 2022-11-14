Москва, 14 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили склад вооружения и военной техники ВСУ в Херсонской области, а также их хранилище топлива в районе Харькова. Об этом 14 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, в районе Харькова было уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ.