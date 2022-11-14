Париж, 14 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «восхищение, уважение и поддержку» людям, которые проводят демонстрации в Иране, передает BFM TV.

(сс) Администрация президента России Президент Франции Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон вернулся к вопросу демонстраций, которые проходят в Иране уже несколько недель после гибели 16 сентября Махсы Амини, арестованной тремя днями ранее полицией нравов за нарушение дресс-кода.

Для президента Франции «то, что происходит» с этим движением, — это «желание сначала признать место женщин и равенство между женщинами и мужчинами».

«Борьба, которую они ведут, — это борьба, которая для нас приобретает особое значение, это борьба за ценности, которые являются нашим девизом, за свободу, в которую мы верим, и они несут его с исключительным мужеством, то есть ценой своих жизней», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель министерства иностранных дел Ирана осудил встречу, состоявшуюся в кулуарах Парижского форума мира между президентом Франции Эммануэлем Макроном и рядом американских деятелей, включая журналистку Масих Алинеджад.

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