Москва, 14 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Разговоры об использовании Россией ресурсов в политических целях заходят каждый раз, когда англосаксам не достается кусок пирога от этих ресурсов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

пресс-служба минсельхоза Удмуртии Уборка зерна

«Запад давно не скрывает своих целей в отношении нашей страны, и риторика британского премьера это лишь подтверждает: раз у России есть какое-то «оружие», ее надо «разоружить», — отметил Миронов.

«На деле это означает свержение законной власти в России, изменение ее курса на «прозападный», ослабление, а в идеале — раздел на несколько государств, чтобы было проще завладеть ресурсами», — добавил парламентарий.

В этом и заключается суть противостояния, которую западные политики тщетно пытаются спрятать за фразами о гуманности и демократии, резюмировал депутат Госдумы.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Россию в том, что она якобы использует продовольствие как оружие. Он также поддержал зерновую сделку, по которой лишь 5% попадает нуждающимся странам, а остальное — во вполне сытые страны Запада.

Сунак в издании The Telegraph опубликовал программную статью о снижении влияния России на мировую экономику.