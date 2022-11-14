Токсово, Ленинградская область, 14 ноября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Здание Токсовского вокзала, за сохранение исторического облика которого бились жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, открылось для пассажиров после реконструкции, сообщили 14 ноября в пресс-службе областной администрации.

t. me/drozdenko_au_lo Вокзал в Токсово

Руководство Октябрьской железной дороги (ОЖД) оформило документы на ввод объекта в эксплуатацию благодаря чему 14 ноября пассажиры утренних электричек смогли оценить проделанный ремонт.

Как заверил в обладминистрации, внешний вид станции в ходе реконструкции постарались максимально приблизить к проекту 1917 года. Перед архитекторами была поставлена задача сохранить историческую стилистику, адаптировав ее к современным технологиям. Наземные конструкции и верхнюю часть фундаментов старого здания демонтировали и восстановили, утеплив теплой мансардой.

«Снаружи это практически то же самое здание, но приведенное в порядок внутри: как с точки зрения инженерных коммуникаций, так и с точки зрения дизайна интерьеров», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский, в числе первых побывав на обновленном вокзале.

По его словам, внутри тепло и уютно: для пассажиров сделан комфортный вестибюль, установлены современные табло, организована удобная зона информирования пассажиров, обустроены санузлы, которых не было в старом вокзале. Кроме того, территорию вокруг здания благоустроили и привели в порядок перроны.

Напомним, весной 2021 года историческое здание вокзала, построенное по проекту финского архитектора Урхо Пяллия в стиле «северного модерна» в 1916–1917 годах было полностью снесено. До этого комитет по культуре Ленобласти отказал признать объект выявленным памятником, сославшись на то, что в 2008 году после капитального ремонта художественная ценность здания была утрачена.