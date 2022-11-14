Томск, 14 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет бывший директор буровой компании за сокрытие денег от налоговой службы в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Буровая установка

Ранее у фирмы, занимавшейся бурением для добычи нефти, газа и газового конденсата, образовалась задолженность по налогам. Зная об этом и имея возможности их погасить, по данным следствия, обвиняемый в течение всего 2020 года рассчитывался с контрагентами-кредиторами, минуя инкассированный расчётный счёт организации.

Таким образом, ему удалось сокрыть более 22 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления налоговой службы и управления экономической безопасности УМВД по области.

«Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — заключили в ведомстве.

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