Москва, , 13:51 — REGNUM Российские войска уничтожили и ранили до 90 боевиков киевского террористического режима на краснолиманском направлении в ходе попыток атак ВСУ. Об этом 14 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в ходе попытки атаки враг потерял до 90 боевиков ВСУ, а также пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие 24 часа российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено три ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ, а также сбито шесть беспилотных летательных аппаратов киевских нацистов