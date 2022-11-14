Москва, 14 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили две американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, сообщили 14 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районах населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области был уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.