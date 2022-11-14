Кишинёв, , 13:52 — REGNUM Личную переписку министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, вероятно, слила в сеть служба госбезопасности республики или другая спецслужба. Об этом 14 ноября заявил на совещании мэр Кишинёве Ион Чебан.

Ион Чебан Socialistii.md

По его информации, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу «контролирует» 16 депутатов, вице-премьер Андрей Спыну — другую группу депутатов, советник президента в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан — третью. Между ними якобы идёт политическая борьба, из-за которой и была слита личная переписка.

«А делается это потому что не знают, кто из них станет премьер-министром [Молдавии]», — сказал Чебан.

Мэр добавил, что его разочаровало правительство страны, сформированное ставшей год назад правящей партией «Действие и солидарность». Он отметил, что эта политсила пришла к власти с лозунгами о европейских ценностях, а делает «всё наоборот».

Напомним, неизвестные выложили переписку Литвиненко и записи его разговоров через в Телеграм в открытый доступ 9 ноября. На сайте, где были размещены эти данные, говорится, что сведения якобы доказывают, что министр влиял на конкурс по выбору главы Антикоррупционной прокуратуры, чтобы назначить Вероники Драгалин, давит на членов Высшего совета прокуроров, а также обсуждал подкуп голосов на президентских выборах в пользу Майи Санду.

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