Мэр Кишинёва обвинил спецслужбы Молдавии в сливе переписки главы минюста
Кишинёв, 14 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Личную переписку министра юстиции Молдавии Сергея Литвиненко, вероятно, слила в сеть служба госбезопасности республики или другая спецслужба. Об этом 14 ноября заявил на совещании мэр Кишинёве Ион Чебан.
По его информации, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу «контролирует» 16 депутатов, вице-премьер Андрей Спыну — другую группу депутатов, советник президента в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан — третью. Между ними якобы идёт политическая борьба, из-за которой и была слита личная переписка.
«А делается это потому что не знают, кто из них станет премьер-министром [Молдавии]», — сказал Чебан.
Мэр добавил, что его разочаровало правительство страны, сформированное ставшей год назад правящей партией «Действие и солидарность». Он отметил, что эта политсила пришла к власти с лозунгами о европейских ценностях, а делает «всё наоборот».
Напомним, неизвестные выложили переписку Литвиненко и записи его разговоров через в Телеграм в открытый доступ 9 ноября. На сайте, где были размещены эти данные, говорится, что сведения якобы доказывают, что министр влиял на конкурс по выбору главы Антикоррупционной прокуратуры, чтобы назначить Вероники Драгалин, давит на членов Высшего совета прокуроров, а также обсуждал подкуп голосов на президентских выборах в пользу Майи Санду.