Москва, , 14:26 — REGNUM Тротуар необходимо оставить местом для прогулок, но из-за электросамокатов он перестаёт быть таковым. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявила член СПЧ, главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

Прокат электросамокатов Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Основные проблемы, которые выделяются — стресс при движении на дорогах, особенно для мам с колясками, и безнаказанность: человек сбил тебя и уехал дальше. Это очень злит. Мы уже два года работаем над этой проблемой, пишем пожелания, рекомендации, проводим расследования, но ничего не меняется. <…> Я бы хотела оставить тротуар местом для прогулок, но он действительно перестаёт таковым быть», — сказала Ахмедова.

Она назвала недостаточной меру ограничения скорости электросамокатов до 25 км/ч, поскольку «такая скорость также может ранить и убить»: «Я считаю, что ни электросамокату, ни электровелосипеду не место на тротуарах — им место на велодорожке. Но если мы не в состоянии сделать отдельную дорожку, то не надо масштабировать это явление».