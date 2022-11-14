Москва, 14 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Тротуар необходимо оставить местом для прогулок, но из-за электросамокатов он перестаёт быть таковым. Об этом в ходе заседания Совета по правам человека на тему «Правовое регулирование эксплуатации средств индивидуальной мобильности» заявила член СПЧ, главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

«Основные проблемы, которые выделяются — стресс при движении на дорогах, особенно для мам с колясками, и безнаказанность: человек сбил тебя и уехал дальше. Это очень злит. Мы уже два года работаем над этой проблемой, пишем пожелания, рекомендации, проводим расследования, но ничего не меняется. <…> Я бы хотела оставить тротуар местом для прогулок, но он действительно перестаёт таковым быть», — сказала Ахмедова.

Она назвала недостаточной меру ограничения скорости электросамокатов до 25 км/ч, поскольку «такая скорость также может ранить и убить»: «Я считаю, что ни электросамокату, ни электровелосипеду не место на тротуарах — им место на велодорожке. Но если мы не в состоянии сделать отдельную дорожку, то не надо масштабировать это явление».