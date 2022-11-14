Архангельск, , 14:23 — REGNUM Мобилизованные из Архангельской области бойцы получили по 100 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Призванные в рамках частичной мобилизации жители Архангельской области, в том числе резервисты, получили по 100 тысяч рублей из областного бюджета. Сейчас в работе у профильного министерства находится предоставление выплаты трем получателям (есть вопросы, связанные с некорректно представленными банковскими документами). В целом все, кто был призван в рамках частичной мобилизации, положенные средства получили», — написал глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке вдов участников СВО освободили от платы за наём жилья.

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