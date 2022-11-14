Курган, , 13:57 — REGNUM В Курганской области по канонам быта воссоздали «Казачье подворье» в селе Рычково Белозерского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Юный казак Екатерина Булатова © REGNUM

«Казачье подворье» — это казачья изба, двор с колодцем и мельницей. Расположилось оно в едином комплексе с «Музеем Зауральской деревни». В самом музее — старинные деревенские дома, перевезённые из разных сёл Курганской области, подлинные образцы деревянного зодчества 19-20 веков.

Казачья усадьба будет работать круглый год. Уже ведётся приём заявок на экскурсии по новому туристическому маршруту.